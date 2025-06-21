ＴＯＫＩＯの国分太一（５０）が２０日、コンプライアンス違反が判明したため、無期限の活動休止となった。株式会社ＴＯＫＩＯ、グループエージェント契約をしているＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴが発表した。温厚なイメージの国分に何があったのか。取材を進めると、意外な?ウラの顔?が浮かび上がってきた。この日、日本テレビは人気バラエティー番組「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」から国分が降板すると発表。午後