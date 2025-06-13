現地時間の2025年6月12日14時30分頃、TwitchやGmail、Discord、Nintendo Switch Online、Spotifyといった人気ウェブサイトやアプリケーションで大規模なアクセス障害が発生しました。一部サービスは既に復旧済みですが、記事作成時点でも利用できないままのサービスもあります。Google Cloud caused massive internet outage, Cloudflare says | Mashablehttps://mashable.com/article/google-cloud-caused-internet-outage-cloudf