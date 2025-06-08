7日付の『ワシントン・ポスト』紙によると、米国国務省は6日、世界各地の大使館と領事館に、ハーバード大学に進学する予定の留学生のビザ手続きを再開するよう通知しました。この決定は5日に出されたばかりのビザ拒否指令を覆すものです。報道によると、米国務省が6日午後7時55分に送った電報は、「領事部門は現在、ハーバード大学の学生と交流訪問者ビザの処理を再開せよ」と指示しました。ホワイトハウスは現地時間4日、トランプ