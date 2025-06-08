痛みが人々の暮らしに与える影響は甚大だ。慢性的な疼痛に悩む人は40、50代の中年にもっとも多いと言われ、その痛みは時に人生さえ奪う。この脅威に、我々はどう向き合えばいいのか──最新の研究事情を追った。◆痛みだけではなく、痛みへの恐怖がQOLを著しく損なう今年1月、自宅で朝食を取っていた加藤健二さん（仮名・45歳）を襲った痛みは、これまで経験したことがないものだった。「梅干しを口にいれた瞬間に右側の奥歯に釘を