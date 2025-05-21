空港をテーマにしたサンリオのキャラクターたちの描き下ろしデザイン「サンリオキャラクターズぽよよんえあぽ〜とBIGぬいぐるみ」が、プライズで「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて5月23日（金）より順次展開される。＞＞＞シナモロールとウサハナのBIGぬいぐるみをチェック！（写真4点）「ぽよよんえあぽ〜と」は、全24種類のサンリオキ