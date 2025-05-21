今年も暑〜いシーズン到来か！？水遊びや日常使いにおすすめのJR貨物機関車5車両、新旧ドクターイエロー、新幹線8車両がデザインされた新作タオルアイテムをご紹介しよう。☆人気車両がデザインされた鉄道新作タオルをチェック！（写真10点）＞＞＞キャラクターや鉄道関連アイテムを取り扱うグッズメーカー「アサミズカンパニー」より、新作鉄道グッズが到着！人気のJR貨物機関車5車両、新旧ドクターイエロー、新幹線8車両がデザ