Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤ä²óÅ¾¤º¤·Å¹¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¤ËÆþ¤ë¡ÖÍ½ÌóÏÈ¡×¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇäÇã¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤ä£Ó£Î£Ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÍè¤ÏÌµÎÁ¤À¤¬¡¢£±ÏÈ¿ôÀé±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îó¤ËÊÂ¤ó¤ÀÍè¾ì¼Ô¤«¤é¤ÏÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤È¤¯¤é¼÷»Ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÍ½Ìó¤Ï¸¶Â§¡¢»áÌ¾¤Ê¤É¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¡ÖËüÇî£É£Ä¡×¤Ë¤Ò¤â¤Å¤¤¤¿Æþ¾ì·ô¤òÄÌ¤·¤Æ¹Ô¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Ï¤³¤ì¤È