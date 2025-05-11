「セブンイレブン」は、5月13日（火）〜5月26日（月）の14日間、「お値段そのまま！人気商品増量祭」を、全国の店舗で開催。今回クランクイン！トレンドは、「セブン‐イレブン 『感謝祭 お値段そのまま！人気商品増量祭』PR発表会」に参加し、増量された一部商品を試食してきたので、気になる味やボリュームアップした見た目をレポートする。【写真】ボリュームすごっ！「人気商品増量祭」15商品一覧■こんなに増し増しでいい