Image: RoClickMag / Shutterstock.com Ëþ½¼ÅÅ¤ÇÁö¤ì¤ë¹ÒÂ³µ÷Î¥¿åÁý¤·µ¿ÏÇ¤ËÂ³¤­¡¢º£ÅÙ¤ÏÁíÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬¤ä¤ê¶Ì¤Ë¡£¡Ö¥Æ¥¹¥é¼Ö¤ÎÁíÁö¹Ôµ÷Î¥É½¼¨¤¬¼ÂºÝ¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤è¤ê15¡Á117%Â¿¤¯É½¼¨¤µ¤ì¡¢½¤ÍýÊÝ¾Ú´ü´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤¿¡×¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Æ¥¹¥é¼Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬Æ±¼Ò¤òÁê¼ê¤É¤Ã¤Æ½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áö¹Ôµ÷Î¥¤¬µÞ¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¸¶¹ð¤ÎNyree Hinton¤µ¤ó¡Ê¥Ç¡¼¥¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ï2022Ç¯12·î¡¢2020Ç¯¼°¥Æ