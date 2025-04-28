老後資金を貯めるには、新NISAがいいのか、iDeCoがいいのか。それともほかにやるべきことがあるのか。一般社団法人確定拠出年金診断協会の分部彰吾さんと山上真司さんによる『確定拠出年金退職金で損する人得する人』（ワニ・プラス）より紹介する――。（第1回）写真＝iStock.com／kazuma seki※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kazuma seki■老後は「公的年金」だけで本当に大丈夫か長生きをすれば老後は誰にでも訪れ