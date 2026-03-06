中東の空で起きた米軍機撃墜事件をめぐり、さまざまな憶測が広がっている。当初は地上の防空ミサイルによる誤射、特に米国製の防空システムであるパトリオットが誤って味方機を撃墜した可能性が指摘された。しかしその後、米紙ウォールストリートジャーナルが関係者の話として、クウェート空軍のF/A-18スーパーホーネットが米空軍のF-15Eストライクイーグル3機を撃墜した可能性があると報じ、事件は新たな局面を迎えている。報道に