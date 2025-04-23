·ëº§¼°¤ÇÄ°¤­¤¿¤¤¶Ê¡ÖCarry You Home¡×¡¢¿¿¼Â¤Î°¦¤ò²Î¤¦¡ÖOrdinary¡×¤¬¿Íµ¤¤Î¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡£2024Ç¯9·î27Æü¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØYou'll Be Alright, Kid (Chapter 1)¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ò¸Ø¤ëZÀ¤Âå¥»¥ì¥Ö¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤È¤·¤Æ¼Ö¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²»³Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ