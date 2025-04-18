Ｆ１の今季第５戦サウジアラビアグランプリ（ＧＰ）を前にレーシングブルズから姉妹チームのレッドブルに昇格した角田裕毅（２４）が苦悩を告白した。専門メディア「ＴＨＥ―ＲＥＣＥ」によると、シーズン３戦目から新たなマシンで臨んでいる角田は「まったく違う車を運転するのは初めて。過去４年（レーシングブルズの）ＶＣＡＲＢしか運転していなかったので」とし、レッドブルのＲＢ２１について「この車がどのように動くの