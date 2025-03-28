3月27日、日本テレビの人気バラエティ番組『月曜から夜ふかし』が番組公式サイト上で以下のように謝罪した。《今回の件は、テレビメディアとして決してあってはならない行為であり、取材に協力いただいた女性ご本人並びに視聴者の皆様に心からお詫び申し上げます。また、制作プロセスを徹底的に見直し、再発防止に努めてまいります。この度は大変申し訳ございませんでした》問題があったのは、3月24日に放送された中国出身の日本在