早々と第2号を放った大谷。(C)Getty Images二刀流スターが本拠地開幕戦で異彩を放った。現地時間3月27日にドジャー・スタジアムで行われているタイガース戦に大谷翔平ドジャース）は「1番・DH」で先発出場。7回の4打席に今季第2号となるソロ本塁打を放った。【動画】大谷翔平が米開幕戦で2号アーチ本拠地が熱狂緊張感のある攻防が続いていた局面で、背番号17はロサンゼルスを熱狂させた。ドジャースが4-3とにじり寄られ