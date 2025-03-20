ºë¶Ì¸©Æâ½é¤Î¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¡×¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ø°ìÈÖ¤¯¤¸¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥× ºë¶ÌÂçµÜ¥¢¥ë¥·¥§Å¹¡Ù¤¬ÂçµÜ±ØÀ¾¸ý±ØÁ°¤Î¾¦¶È»ÜÀß¥¢¥ë¥·¥§¤Î4³¬¤Ë¡¢2025Ç¯3·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¡×¤È¤Ï¡¢BANDAI SPIRITS¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¯¤¸¡£Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ä½ñÅ¹¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥å