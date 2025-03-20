政権発足後、最も低い支持率31％となった石破内閣。商品券問題が発覚した直後の世論調査で、首相側近は「20％台じゃなくて良かった」と話した一方、与党内からは「黄色信号」という声もあがる。ただ、今回の調査で多くの自民党議員が「一番ショックだった」とするのは、実は支持率ではない、“別の数字”でした。■8ポイント下落支える気持ちが｢萎えてしまう｣森圭介アナウンサー：今回の世論調査（※NNNと読売新聞が14〜16日に実