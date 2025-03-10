2024Ç¯¡¢¸©Æâ¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤Ï18Ëü¿ÍÍ¾¤ê¤ÈÁ°¤ÎÇ¯¤«¤éÂçÉý¤ËÁý¤¨²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´Ñ¸÷Ä£¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¸÷Ä£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯1Ç¯´Ö¤Ë¸©Æâ¤Ç½ÉÇñ¤·¤¿¿Í¤Ï±ä¤Ù261Ëü5700¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Á°¤ÎÇ¯¤è¤ê11.9¡óÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÃæ¤Ç¤Ïº´²ì¸©¤Ë¼¡¤°¥ïー¥¹¥È2°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á³°¹ñ¿Í½ÉÇñµÒ¤Ï18Ëü490¿Í¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤è¤ê35.1¡óÁý¤¨²áµîºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÃæ¤Ç¤Ï41°Ì¤Ç¤¹¡£¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢