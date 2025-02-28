気温上昇に伴いスギ花粉の飛散が本格的に始まりました。ピークを迎える前に知っておきたい花粉症の様々な疑問と対策を、池袋大谷クリニックの大谷義夫院長に聞きます。【写真を見る】花粉症の症状を抑える「朝食」は？番組アンケートでは半数以上が“花粉症”「ひるおび」では花粉症についてLINEアンケート（1万2527人が回答）を行いました。Q.花粉症ですか？はい・・・50.2%いいえ・・・49.8%Q.（はいの人のうち）今年すでに症状