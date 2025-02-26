北朝鮮で相変わらず、「韓流狩り」が猛威を振るっている。北東部・咸鏡北道（ハムギョンブクト）のデイリーNK内部情報筋によれば、最近また、韓流取り締まりに引っかかった10代の少年少女3人が2カ月間の無報酬強制労働の刑を言い渡されたという。北朝鮮でも、大人たちの間ではすでに、取締りを恐れて韓流ドラマなどを隠れて視聴する行為を自粛する雰囲気が強いとされる。以前はいくらかのワイロでもみ消してもらうのも難しくなかっ