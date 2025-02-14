SIMフリースマホ「Xperia 1 V XQ-DQ44」と「Xperia 10 V XQ-DC44」、「Xperia 5 V XQ-DE44」がAndroid 15に！ソニーは13日、同社が展開する「Xperia」ブランドにおいて2023年に発売した5G対応スマートフォン（スマホ）「Xperia 1 V XQ-DQ44」および「Xperia 10 V XQ-DC44」、「Xperia 5 V XQ-DE44」（ともにSony製）に対して最新プラットフォーム「Android 15」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年2月12日（水）