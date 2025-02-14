昨季のワールドシリーズを制したドジャースの春季キャンプ２日目が１３日（日本時間１４日）、米アリゾナ州グレンデールで行われ、ロッテからポスティングシステムで移籍した佐々木朗希投手のキャッチボールに、ド軍の投手陣が興味津々で熱視線を送った。前日にブルペン入りした佐々木は、この日はキャッチボール、投手の牽制やフィールディング練習、ポール間走などで汗を流した。キャッチボールでは最大４０メートルほど離