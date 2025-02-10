俳優・草磲剛（50）が10日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、元SMAPメンバーへの思いを語る場面があった。1月9日放送のフジテレビ「日本一の最低男※私の家族はニセモノだった」（木曜後10・00）で主演・香取慎吾と共演し、大きな話題を呼んだ草磲。ドラマでの共演は実に27年ぶりだったという。収録当時、主演を務める舞台「ヴェニスの商人」の公演もあったというが「日本青年館の公演が終わって、渋滞