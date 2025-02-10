サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、壁に穴を開ける必要が無く、マンションやアパートなどの賃貸でも設置が可能なリビングやダイニング、玄関やキッチンなど、お部屋のいろいろな場所に設置できる突っ張り式ラック「100-TSF001W(幅45cm)」、「100-TSF002W(幅60cm)」、「100-TSF003W(幅80cm)」を発売した。■工事不要！賃貸でも安心の突っ張り式ラック本製品は床と天井の間で固定する突っ張り