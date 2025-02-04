巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手（１８）＝花咲徳栄＝が３日、２軍宮崎キャンプで球団ＯＢの高橋由伸氏（４９）＝スポーツ報知評論家＝と初対面。高橋氏が石塚を分析した。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊想像以上だった。石塚を初めて見たが、この日の２軍の中では一番目立った。バットは振れるし、金属から木製バットに変わっても、ずっと使っていたかのように違和感がなかった。ミートポイントでの音や打球の強さ、飛距離も