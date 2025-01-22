お笑いコンビ、ジャングルポケット太田博久（41）おたけ（42）が21日夜に放送されたABCテレビ「相席食堂」（火曜午後11時17分＝関西ローカル）に出演。トリオからコンビとなった経緯や現在の心境について明かした。2人は栃木県佐野市から旅をスタート。昨年10月、メンバーだった斉藤慎二が不祥事により吉本興業を契約解除となった。事件から約1カ月後に行われたこの日のロケで、太田は「なんかこう、ずっとモヤモヤしたものが、ず