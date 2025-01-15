中居正広デイリー新潮

佐々木恭子アナをフジテレビ役員が擁護？若手局員らは興ざめか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • フジテレビの編成総局の「新年のあいさつ」を、週刊新潮が取り上げた
  • フジ関係者によると、編成担当役員が佐々木恭子アナを擁護していたという
  • 「興ざめしている若手局員が多かったと聞いています」と明かした
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