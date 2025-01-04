ゴームズGM「スプリングトレーニングまでにどうなっているのか見ていく」ドジャースのブランドン・ゴームズGMは3日（日本時間4日）、大谷翔平投手の現状について「素振りはしているがまだ打ってはいない」と説明した。ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」が報じた。大谷は昨年10月のヤンキースとのワールドシリーズ第2戦で左肩を脱臼。その後も出場を続けて世界一に貢献し、11月に左肩の手術を受けていた。リハビリ過