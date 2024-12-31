12·î30Æü¡¢¡Øµ±¤¯!ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤¬Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢TBS·Ï¤Ë¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤Ç66²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡£º£Ç¯¤ÎÂç¾Þ¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¤¬¡Ø¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤â¤Ï¤äÊÌ¿Í¡×¥ì¥³ÂçÂç¾Þ¥Ð¥ó¥É¤Î·ãÅª¥Ó¥Õ¥©¥¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¡Ö2024Ç¯4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ø¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬3²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥É¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á