「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。11月28日（木）の放送では「事件に巻き込まれた人＆いい所に目をつけてバズった人SP」をお届け！【動画】悪質な殺害予告も！“早泣き”で一世風靡した“はるかぜちゃん”の今＆住宅系YouTuberが教えるお手頃価格で理想の戸建てに住む裏技“はるかぜちゃん”の愛称でブレイクした、現在23歳の春名風花は、4歳の時にCMで松浦亜弥と共演。その後、テレ東で放送