タレントの長嶋一茂（58）と、お笑いコンビ「かまいたち」による新番組、日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）が1日にスタート。初回から暴露エピソードが飛び出した。この日は、最新の冷凍食品がそろう「GINZAFROZENGOURMET」を紹介。1万円を超える国産和牛タンシチューなど、冷凍食品としては高額な商品が次々と登場した。長嶋が「山内、最近また預金通帳からお金なくなってる？結構お金のこと気に