5つの神奈川県立病院を束ねる地方独立行政法人「神奈川県立病院機構」が、組織改革を迫られている。発端は、3年前にこども医療センターで起きた医療事故だ。900万人以上の県民の命と健康を支える医療機関で何が起きたのか。この問題を追及してきた神奈川県議の小川久仁子さんがリポートする――。撮影＝プレジデントオンライン編集部神奈川県立こども医療センター - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■父親は「私の責任です」と