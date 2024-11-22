高島屋は2022年「高島屋ネオバンク」の提供を開始した。それ以外にも、金融サービスを展開し強化している。金融アナリストの高橋克英さんは「高島屋などの大手百貨店には“外商”の存在がある。メガバンクや大手証券会社に対して、富裕層ビジネスにおけるアドバンテージがある」という――。写真＝日刊工業新聞／共同通信イメージズ新宿高島屋の外観＝2024年5月17日、都内 - 写真＝日刊工業新聞／共同通信イメージズ■高島屋が提供