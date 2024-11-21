森園みるく氏日刊SPA!

「手料理を1度も食べたことない」母に愛人らしき男性複数、驚きの家庭環境

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 人気漫画家・森園みるく氏が自身の家庭環境についてインタビューで明かした
  • 母は各地で書道教室を運営していて、愛人らしき男性が複数いたという
  • 「だから私、母の手料理を1度も食べたことがないんです」と語った
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