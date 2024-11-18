ポスティングシステムによる今オフのメジャー挑戦が決まったロッテの佐々木朗希（23）が、17日に本拠地のZOZOマリンで行われたファン感謝イベントに出席。冒頭で挨拶に立った吉井監督から、「大事なことを忘れていました。来季からマリーンズを飛び出して、高みに挑戦する選手がひとりいます。そうです、朗希です。朗希、出てきて」と促され、マイクの前に立った。【もっと読む】佐々木朗希の「勝気な生意気根性」を示す驚愕エピ