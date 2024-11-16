Snow Man」の目黒蓮が、主演映画の撮影を、体調不良を理由にキャンセルしたことが11月15日配信の『NEWSポストセブン』によって報じられた。「記事によれば、目黒さんは2025年夏公開予定の主演映画のクランクインが迫っていたものの、直前の10月下旬に『ひどい体調不良』を理由に急きょキャンセルしたそうです。映画の撮影は1年以内に開始できるかも不明で、“無期限延期”状態になっていると伝えられいます」（芸能記者）目黒