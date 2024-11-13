インターネットを通じて不要になったものを取引する相手を、地元で探すサイト「ジモティー」の店舗が名古屋市西区に誕生し、活況です。 ■まだまだ使える不用品がどっさり…「ジモティースポット」がオープン 名古屋市西区の住宅街のなかにオープンした倉庫のような建物。車で訪れてモノを持ち込む人が次々とやってきます。 利用者：「使っていないテーブルと椅子があ