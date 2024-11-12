第52回三井ゴールデン・グラブ賞の受賞選手が12日に発表。DeNA・山本祐大捕手（26）、ソフトバンク・周東佑京内野手（28）など11人が初受賞となった。セ・リーグの有効得票者数は298人、パは259人。一方で、パ・リーグ一塁手部門で該当者なし「37票」、セ・リーグ外野手部門の該当者なし「32票」、同三塁手部門の該当者なし「21票」と目立った。X（旧ツイッター）でも「該当者なし」がトレンド入り。ネット上でも「ゴー