11月8日、かねて続いていた松本人志裁判が、終幕を迎えることとなった。松本側が、訴訟を取り下げたのだ。「松本さんの性加害疑惑を報じていたのは、『週刊文春』です。これについて、松本さんは発行元の文藝春秋などに5億5000万円の損害賠償と、訂正記事の掲載を求めていたのですが、その訴訟を取り下げることになりました。同日中に双方ともコメントを発表しており、松本側は《強制性の有無を直接に示す物的証拠はないこと等