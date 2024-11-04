11月3日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）での、コメンテーターのある発言が注目を集めている。「今まで数の論理で自民党のある意味“やりたい放題”という面があったが、それが変わってくる大きなきっけかになるんじゃないかと思う。今、国民民主党がキャスティングボードを握っており、玉木さんが選挙で公約として掲げた政策を進めるんだと指摘されているが、国民民主党に投票した人は、『与党にNO』と一票を投じた