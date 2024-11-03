アイドルグループ「嵐」の二宮和也さんが2024年11月2日、写真週刊誌で家族での七五三の参拝の様子が写真付きで報道されたことについて、Xで怒りを表明した。今回のトラブルを受け、期限を定めずSNSの更新を休止するとしている。「自分のプライベートは撮られるのは嫌だけど仕方がない」二宮さんは2日、「私用の話にて失礼します。昨日、掲載された、盗撮記事の件になります」と切り出し、週刊誌報道への怒りをつづった。アイドルと