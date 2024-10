ロシアの裁判所が2024年10月28日に、ロシアの国営メディアへのアクセスがYouTube上でブロックされている状況が続いているとして、Googleに対し20000000000000000000000000000000000ドル(200溝ドル、円換算で約3澗円)の罰金の支払いを命じました。Russian Court Wants Google to Cough Up $20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000https://gizmodo.com/russian-court-wants-google-to-cough-up-200000000000000000000000000