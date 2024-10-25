スーパー登山部から派生したパラレルプロジェクトバンド「登山部Experiment」が、10月26日（土）21時に初のライブ映像として「風を辿るExperiment」を公開する。 1年に及ぶ登山の経験を生かし、未踏の音楽領域への挑戦を目指す登山部Experiment。楽曲は全てスーパー登山部のものを基に制作されている。今回公開されるライブ映像は、7月6日（土）に行われた『スーパー登山部 1st EP Release T