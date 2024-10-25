12月13日（金）にユニバースにて大阪初開催となるライブイベント『DECEMBER’S CHILDREN』の第二弾出演者として、Sundae May Clubの出演が発表された。 2019年5月に長崎大学の軽音サークル内で結成したSundae May Club。2021年にリリースしたシングル「春 / pool」は、オンラインCDショップで入荷後即ソールドアウトを繰り返すヒットを記録。その後、大学在学中に1st ミニアルバム『少女漫画』をリリ&#12