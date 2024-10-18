乳がんで闘病中のタレント・梅宮アンナさんが2024年10月18日、来月に右乳房全摘手術を受けるにあたり、乳房再建についての思いをインスタグラムで明かした。「昔から自分のオッパイなんて興味なかった」梅宮さんは右乳房全摘手術が決まったことについて、「癌を告知された時既に言われており、迷いや落胆などは一切ありませんでした若かったら違っていたのかなぁ〜」と言及。多くの人から「乳房再建」の話をされたというが、「私