TOPPANホールディングスは、3次元仮想空間を利用して異種複数台のロボットを遠隔で管理・操作できるデジタルツインソリューション「TransBots」を開発している。このたび、STATION Aiが2024年10月に愛知県名古屋市鶴舞に開業する国内最大のオープンイノベーション支援施設「STATION Ai」において「TransBots」が採用されたと発表した。●サービスロボット活用の課題近年、労働人口の減少に伴い、清掃、警備、配膳、運搬など様々な