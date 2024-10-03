日本マクドナルドが、秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」から新商品「三角チョコパイ おいもとキャラメル」を10月9日（水）より全国で販売する。これに加え、昨年リニューアルした「三角チョコパイ 黒」も期間限定で提供される。「三角チョコパイ」は2007年に初登場し、今年で18年目を迎える人気スイーツ。サクサクとしたパイ生地の中に、とろりとしたチョコレートクリームが詰まったこのスイーツは、毎年多くのファンに愛され