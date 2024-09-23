ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Çº£·î12Æü¡¢³Ø¹»¤Ø¸þ¤«¤¦Á÷·Þ¼Ö¤Î¥Ð¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿5ºÐ½÷»ù¤¬¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¡£±¿Å¾¼ê¤Ï¡Ö½÷»ù¤¬¿²¤Æ¤¤¤¿¤«¤éµ¤ÉÕ¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢Ää¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷»ù¤Ï¤³¤Î·Ð¸³¤Ç¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¡¢³Ø¹»¤ËÄÌ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØPIX11¡Ù¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£¡Ú¤³¤Îµ­»ö¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûº£·î12Æü¸áÁ°7»þº¢¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¶è¤Î»äÎ©³Ø¹»¡ÖAl-Ihsan Academy¡×¤Ø