2014Ç¯¤ËËÌÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎ¡¦¥Þ¥ê¥¢¥Ê³¤¹Â¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿²»¶ÁÄ´ºº¤Ç¼ý½¸¤µ¤ì¤¿Ææ¤Î²»¤ÏÌó10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²Ê³Ø¼Ô¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤ÍÎÂçµ¤Ä£(NOAA)¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¤¬AI¤òÍÑ¤¤¤¿Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î²»¤ÎÀµÂÎ¤òÆÍ¤­»ß¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£Frontiers | Bryde¡Çs whales produce Biotwang calls, which occur seasonally in long-term acoustic recordings from the central and western North Pacifichttps://www.frontiersi