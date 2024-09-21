YouTuberの「あらかわちゃんねるさん」が、新たな動画を公開し「全長4m超巨大深海サメ『ハチワレ』が港の足元に！？？」というタイトルで話題を呼んだ。あらかわさんは、X（旧Twitter）の投稿を通じて、千葉県の館山港で発見された全長4メートルを超える巨大サメ「ハチワレ」について解説した。 動画の冒頭であらかわさんは、「でかくないですか。隣の岩壁と見比べてもかなり大きいのがわかると思います」と驚きを隠せず